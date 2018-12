Schwarzwald-Baar-Kreis. Tobias Bacher, Niederlassungsleiter der Energieagentur Schwarzwald-Baar-Kreis und Energieberater der Verbraucherzentrale, kommt am Donnerstag, 20. Dezember, direkt in das Landratsamt in Villingen, und bietet an diesem Tag eine kostenfreie und neutrale Erstberatung an. Wer mehr rund um die Themen wie Sanierung, Erneuerbare Energien und Fördermittel wissen will, ist hier genau richtig. Beratungstermine sollten vorab vereinbart werden. Das Büro zur telefonischen Terminvereinbarung ist unter der Telefonnummer 0771/89 65 96 4 erreichbar oder per Mail unter t.bacher@ea-tut.de.