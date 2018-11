Villingen-Schwenningen Energieagentur berät erneut

Tobias Bacher, Niederlassungsleiter der Energieagentur Schwarzwald-Baar-Kreis und Energieberater der Verbraucherzentrale, kommt am Donnerstag, 22. November, direkt in das Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis in Villingen, und bietet an diesem Tag eine kostenfreie und neutrale Erstberatung an. . Beratungstermine sollten vorab vereinbart werden. Das Büro zur telefonischen Terminvereinbarung ist unter der Telefonnummer 0771/8965964 erreichbar oder per Mail unter t.bacher@ea-tut.de.