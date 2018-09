Villingen-Schwenningen Energetisches Zusammenspiel

Kraftvolle Beats und lyrische Melodien

Die drei kreativen Köpfe des Stuttgarter Ensembles hatten sich bereits im vergangenen Jahr bei der Jazzopen in Stuttgart vorgestellt. Mikio begeisterte die Zuhörer vom Start weg nicht zuletzt dank der experimentellen Techniken von Namensgeber und Bandleader Jan Mikio Kappes am Kontrabass. Gemeinsam mit seinen Bandkollegen Fabian Meyer (Klavier) und Markus Zink (Schlagzeug) bildet er eigentlich eine klassische Triobesetzung. Diese vermeintliche Standardbesetzung loten die Musiker jedoch auf kreative Weise so aus, dass eine enorme Bandbreite zwischen kraftvollen Beats und lyrischen Melodien entsteht, in der jeder einzelne Musiker seinen Raum zur eigenen Entfaltung erhält und nutzt.

Das gemeinsame Verständnis von Musik und ihre Freude an der Improvisation, zeigen sich in dem energetischen Zusammenspiel des Trios. Neben konzeptionellen und freien Ansätzen werden Elemente aus verschiedenster moderner Musik in den Kompositionen verwendet, um einen fesselnden Sound zu kreieren.