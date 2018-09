Villingen-Schwenningen Endspurt für Bewerbung zum Kulturpreis

Schwarzwald-Baar-Kreis. Einzelpersonen, Gruppen und Ensembles aus dem Nachwuchsbereich können sich bis zum 14. September um den mit 7500 Euro hoch dotierten Preis bewerben. Der Kulturpreis wird von der Sparkasse Schwarzwald-Baar und dem Schwarzwald-Baar-Kreis ausgelobt, die das Preisgeld jeweils zur Hälfte bereitstellen. Die Bewerber müssen im Kreis geboren sein. Alternativ muss der Schwerpunkt der kulturellen Aktivitäten im Kreisgebiet liegen. Es gibt keine Altersgrenze – allein die Jury bestimmt, wie der Begriff "Nachwuchs" definiert wird. Die Bewerber sollten einen Lebenslauf mit einer aussagekräftigen Beschreibung der künstlerischen Aktivität einreichen. Der Jury gehören an: Marco Schaffert, Fachbereichsleiter Kultur, Jugend und Sport, Stadt Rottweil, Götz Knieß, Regisseur Burgspektakel Königsfeld und Liliana Valla, Künstlerische Leiterin Theater am Turm. Die Bewerbungsunterlagen sind bis Freitag, 14. September einzureichen beim Landratsamt, 8 VS Telefon 07721/91 37 38 6, E-Mail h.frank@Lrasbk.de.