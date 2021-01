Nach Reparatur Münsterglocken wieder im Turm

VS-Villingen. Exakt 163 Tage sind vergangen, seit dem in einer spektakulären Aktion die 5400 Kilogramm schwere und durch einen Riss beschädigte Christusglocke des Villinger Münsters aus dem Turm geholt wurde. Nun ist sie wieder zurück. Am Dienstag rückte auf dem Münsterplatz ein Autokran an, der gegen 10 Uhr zunächst die kleinere Jakobusglocke in die Höhe hievte, um sie wieder einzusetzen. Diese war zwar nicht beschädigt, musste aufgrund weiterer Arbeiten in der Glockenstube aber ausgebaut und zwischengelagert werden.