Villingen-Schwenningen Ende von Pferden bei Umzügen in VS?

Nicht nur der Dauerbrenner in der Fasnetsdebatte, das Führen der Pferde während des Umzugs durch eine Begleitperson, wird wieder heiß diskutiert, auch beispielsweise die Forderung, eines Reitstundennachweises für jeden Reiter. So ein Nachweis für einen Reiter, "der seit 60 Jahren auf Pferden sitzt", sei schlichtweg nicht zu bringen, erläutert Schwert. Und auch die geforderte Gelassenheitsprüfung für jedes Pferd – "wie das vonstatten gehen soll, kann mir auch der Herr Glück nicht sagen", ärgert sich Schwert mit Blick auf den Ordnungsamtsleiter Ralf Glück. "Wenn die Vorschriften so bleiben, sehen wir uns nicht in der Lage zu reiten."

Sicherheitsbedenken werden an die Stadt herangetragen

Die Gegenseite hingegen sieht sich ebenso in der Pflicht: Große Sicherheitsbedenken seien an die Stadtverwaltung herangetragen worden, lässt die dortige Pressestelle verlauten. "Als Stadtverwaltung ist es unsere Pflicht und Aufgabe, für die Sicherheit der Bürger zu sorgen", stellt man dort klar. Nach Recherche und Vergleichen mit anderen Städten habe man die neuen Sicherheitsstandards zusammengestellt, zu welchen beispielsweise neben den Gelassenheitsprüfungen für die Pferde und einem Nachweis über eine Haftpflichtversicherung auch ein Nachweis darüber gehöre, "dass die Reiter die Fähigkeit besitzen, ein Pferd zu führen".

Diese Auflagen seien beim regelmäßig im November stattfindenden Abstimmungsgespräch zwischen der Zuggesellschaft und der Stadtverwaltung vorgestellt worden, zu dem auch die Bürgerwehr Villingen-Schwenningen eingeladen worden sei, um "genügend Zeit für entsprechende Vorbereitungen und Maßnahmen" zu haben. Ein Zeitkorridor, der in den Augen der Bürgerwehr nur bedingt einen Wert hat, denn manche Auflagen, sagt Schwert, seien schlichtweg unerfüllbar. Halte man an ihnen fest, werden die Reiter an den Umzügen demnach nicht teilnehmen können.