Villingen-Schwenningen Ende vieler Baustellen ist in Sicht

Brücke am Messegelände Tempo 50, eine verengte Fahrbahn und Teilsperrungen sind passé: Im Bereich der Bundesstraße 27, auf Höhe des Messegeländes, und der B 523 läuft der Verkehr wieder reibungslos. Grund für die Einschränkungen war die Sanierung der Brücke Richtung Tuningen. Sie begann Mitte Juli und ist seit dem 23. November weitgehend abgeschlossen, teilt das Regierungspräsidium Freiburg mit. Restarbeiten werden im Frühjahr erledigt – ohne Einschränkung des Verkehrs. Allerdings werden 2019 sechs weitere Brücken an der B 523 gerichtet, was Verkehrsbehinderungen zur Folge haben wird.

Laufende Baustellen

Lichtensteinstraße Seit August wird in der Lichtensteinstraße, von der Kreuzung mit der Neuffenstraße an, gearbeitet. Die Kanalarbeiten sind inzwischen erledigt, nun folgt, voraussichtlich am Montag, der Einbau des Belags. Aus diesem Grund ist die Straße im betroffenen Bereich noch bis Dienstag, 4. Dezember, halbseitig gesperrt – wenn das Wetter mitmacht. Dann können die Anwohner durchatmen. Allerdings geht es im Frühjahr 2019 in der anderen Hälfte der Lichtensteinstraße weiter, von der Kreuzung zur Achalmstraße bis zum Ende: Dort werden ebenfalls die Kanäle erneuert, was bis in den Herbst hinein dauern soll.

Tannenweg Die Stadt baut im Tannenweg einen neuen Regenwasserkanal. Los ging’s am 12. September. Nun gehen die Arbeiten ihrem Ende entgegen, wofür von Montag bis Donnerstag, 3. bis 6. Dezember, eine Vollsperrung erforderlich ist. Am Mittwoch soll dort der Asphaltbelag eingebaut werden. Neckarhalle Derzeit werden die Außenanlagen der neuen Neckarhalle gemacht. Für Fußgänger hat dies die unangenehme Folge, dass der direkte Weg von der Neckarstraße zum Bahnhof, auf Höhe des Neubaus, versperrt ist. Laut Stadt läuft es nach Plan, "der Verbindungsweg wird bis Weihnachten fertiggestellt. Anschließend stehen allerdings noch Restarbeiten rund um die Halle sowie am Parkplatz an", teilt Pressesprecherin Oxana Brunner mit.

Mini-Kreisverkehr in der Dauchinger Straße Seit 17. Oktober ist der große, neue Kreisverkehr an der Spittel- und Dauchinger Straße offen. Seither entsteht in der Nachbarschaft – an der Kreuzung Dauchinger-/Bert-Brecht- und Staufenstraße ein "kleiner Bruder". Angesetzt sind für den Bau dieses Mini-Kreisels laut Stadt sechs bis acht Wochen Bauzeit. Aufgrund der niedrigen Temperatur konnte bislang der Asphalt nicht aufgetragen werden, wie Brunner erklärt. "Diese Arbeiten sind für Montag und Dienstag geplant." Bis Ende nächster Woche sollen die Arbeiten komplett abgeschlossen sein. Dann wird die Straße wieder für den Verkehr freigegeben.

Auf der Lehr Der neue Kreisverkehr in der Dauchinger Straße hat vier Ausfahrten – die in Richtung "Auf der Lehr" ist noch dicht. Dort entstehen Parkplätze, außerdem wird die Straße neu gemacht. Diese Arbeiten sollen in der Woche vor Weihnachten abgeschlossen werden. Zuvor war noch vom Jahresende die Rede gewesen. Die provisorischen Parkplätze auf dem Marktplatz bleiben vorerst bestehen. Werastraße In der Werastraße wird seit Mitte November wieder gebaut. Dort verlegen die Stadtwerke Villingen-Schwenningen Stromleitungen in den Gehweg, zudem werden Strom-Hausanschlüsse erneuert. Betroffen ist die Straßenseite mit den ungeraden Hausnummern, beginnend ab Nummer 71 bis zur Wannenstraße. Ende des Jahres soll alles fertig sein. Der erste Bauabschnitt erfolgte bereits im Herbst 2017.