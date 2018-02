Villingen-Schwenningen Emotionen wegen Eucharistiefeiern

VS-Weilersbach. In der Ankündigung der Veranstaltung, die auch der Schwarzwälder Bote druckte, hieß es, dass bis Juni 2018 keine Eucharistiefeiern an Sonn- und Feiertagen in St. Hilarius abgehalten werden. Bei der Veranstaltung selbst war dann die Rede von zwei Terminen. "Wir hatten den Weißen Sonntag und einen Termin, an dem voraussichtlich eine Eucharistie ist, nicht mitgezählt", erklärt Margarete Schleicher, Wortführerin der Gruppe, die sich "Ausschuss Neue Wege" nennt.

Sie beruft sich auf einen Plan, in dem die Gottesdienste der neun Pfarrgemeinden umfassenden Seelsorgeeinheit aufgelistet sind. Die Gruppe habe diesen Plan am 16. Januar erhalten. Da sei die ungerechte Verteilung aufgefallen. Darum habe man, sagt Schleicher, am selben Tag den Ausschuss gegründet, tags darauf versucht, Pfarrer Alexander Schleicher anzurufen und ihn in einer – nicht beantworteten – Mail um ein Gespräch gebeten. Am 18. Januar habe man die Veranstaltungsankündigung an das Weilersbacher Mitteilungsblatt geschickt und den Pfarrer am 24. Januar per Brief über die Veranstaltung und deren Inhalte informiert sowie ihn dazu eingeladen.

An der Infoveranstaltung rechnete Schleicher vor, dass in jeder Pfarrgemeinde bei gerechter Aufteilung bis Ende Juni fünf – nicht zwei – Eucharistiefeiern abgehalten werden müssten. Ärgerlich sei zudem, dass in dem genannten Zeitraum an keinem kirchlichen Feiertag eine Eucharistie in Weilersbach geplant gewesen sei. "In dieser Hinsicht ist uns die Pfarrgemeinde mit zwei Terminen entgegengekommen", sagt Schleicher. Die Termine an Sonntagen sollen, fordert die Gruppe, über ein Rotationssystem geregelt werden: "Uns ist bewusst, dass der Pfarrer bei neun Gemeinden nicht überall sein kann und das wir das durch die Weilersbacher Brille sehen. Aber einige Anlässe oder Tage sind in unserem Ort sehr wichtig."