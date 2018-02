Villingen-Schwenningen Emotionale Debatte über Rabatt für Behinderte

Maria Noce, die quasi als Anwältin für die Behinderten in dieser Sache vorpreschte, ging dieser Vorschlag jedoch nicht weit genug: Behinderte sollten nicht erst ab einem Grad von 80 Prozent, sondern bereits ab 50 Prozent Behinderung begünstigt werden, schlug sie daher am Mittwochabend im Gemeinderat vor – Behinderte seien auf vielfache Weise benachteiligt und lebten finanziell oft am Rande der Armut. Ihr Vorschlag aber traf auf eisigen Gegenwind und das aus ungeahnter Richtung: Henning Lichte (Freie Wähler), als pensionierter Kinderarzt und Initiator des Pro-Kids-Treffs selbst bekannt für seine soziale Ader, gab zu: "Die Unzufriedenheit von Frau Noce kann ich so nicht ganz teilen", der Kompromiss, Menschen ab 80 Grad Behinderung in der vorgeschlagenen Weise zu begünstigen, entspreche durchaus dem Machbaren. Und selbst Beate Bea, die städtische Beauftragte für Menschen mit Behinderung, legte ihr Veto ein. "Ihre emotionale Äußerung hat mir zwei schlaflose Nächte bereitet", sagte sie an Maria Noce gewandt. Sie habe daraufhin recherchiert, auch bei anderen Städten, wie sie mit solchen preisreduzierten Tickets für Behinderte umgehen – einige gingen damit geradezu radikal um und gewährten lediglich als Good-Will-Aktion Rabatte auf Tickets. Folglich könne sie nur zu dem Schluss kommen: "Ich finde die Lösung sehr gelungen" – Ziel einer solchen Regelung könne es schließlich nicht sein, das Budget eines Kulturamts in die roten Zahlen zu rücken, "und dann den Leuten dort schlaflose Nächte zu bereiten", so Bea.

Der Freie-Wähler-Gemeinderat Bertold Ummenhofer stimmte sogar ganz einsam gegen den Vorschlag: "Ich halte diese Ermäßigung nicht für notwendig, sie sollte sich nicht am Grad der Behinderung orientieren", sondern an der Einkommenssituation, so Ummenhofer. Und dafür schließlich gebe es den Sozialpass in Villingen-Schwenningen. "Irgendwann kommen andere Zeiten", prophezeite Ummenhofer, dann sei eine in diesen fetten Jahren generös getroffene Regelung schwer rückgängig zu machen. Sein Fraktionskollege Ernst Reiser jedoch wollte Ummenhofers Statement nicht für die Fraktion stehen lassen: "Leute mit Handicap, denen im Leben viele Dinge verwehrt sind", hätten es schwer genug. "Wenn man denen mit relativ geringem Aufwand ein bisschen helfen kann, ist das doch keine Frage!"