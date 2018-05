Schwarzwald-Baar-Kreis. Zum sechsten Mal fand an der Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche in Donaueschingen ein Stärke-Kursangebot zu Erziehungsfragen statt. Auch in diesem Jahr war der Kurs ausgebucht. Die Eltern schätzten die alltagsnahen Erziehungsbetrachtungen, die gute Gruppenatmosphäre und die große Erfahrung der Dozentin Ulrike Kroneisen. Auch berichteten die Eltern von einer größeren Klarheit, eine neue Sicht auf Erziehungsregeln und von einem guten Austausch.