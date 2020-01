Villingen-Schwenningen Eltern fordern mehr Blitzer statt höherer Kita-Gebühren

Eltern ärgern sich

"Warum sollen wir mehr zahlen?", die Frage hallte am Mittwoch bei der Demonstration vieler Eltern gegen eine angekündigte Kitagebühren-Erhöhung gleich zigfach über den Platz vor dem Feuerwehrgerätehaus in Villingen. "Bestrafen Sie doch Leute, die Müll wegwerfen oder Kippen! Oder Raser!" Der Vater sprach in der lebhaften Diskussion mit dem Stadtoberhaupt aus, was viele dachten. Und dann kam sie, die Forderung, "lieber noch so einen Super-Blitzer" anzuschaffen, oder zwei oder drei. Sollen doch Temposünder mögliche Haushaltslöcher stopfen. Und überhaupt sei das Ordnungsamt Villingen-Schwenningen Umweltfrevlern, auch Müllsündern gegenüber viel zu milde gestimmt.