Villingen-Schwenningen Eltern erleben den Unterricht hautnah

Natürlich waren die Kinder an diesem Tag aufgeregt und konnten es kaum erwarten, ihren Eltern zu zeigen, was sie in den ersten Schulwochen bereits gelernt haben. Sie stellten ihnen das Kuscheltier zum aktuellen Buchstaben vor, zeigten das dazu passende Handzeichen und fanden in der Stunde gemeinsam heraus, in welchen anderen Worten dieser Buchstabe und der dazugehörende Laut noch vorkommt. Dies alles sind Merkmale des Deutschunterrichts, die den Kindern das Lesen- und Schreiben-Lernen erleichtern.