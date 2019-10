Villingen-Schwenningen Eller-Mitarbeiter löschen Feuer

VS-Schwenningen - Ein Maschinenbrand alarmierte die Schwenninger Feuerwehr und das Rote Kreuz am Montagmorgen bei der Firma Eller. Um 9 Uhr löste die Brandmeldeanlage des Betriebs in der Peter-Henlein-Straße den Feueralarm aus, teilt das Unternehmen in einer Presseerklärung mit.