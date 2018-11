Villingen-Schwenningen Elftklässler wollen das richtige Studienfach finden

Am Gymnasium am Hoptbühl (GaH) in Villingen gingen die Schüler der Klasse 11 dieser Frage an einem Orientierungstag intensiv nach. Ziel war es, mit erweitertem Blick an die Berufsorientierung der Mittelstufe anzuknüpfen und auf den anstehenden Studieninformationstag vorzubereiten.

In der kommenden Woche öffnen viele Hochschulen in Baden-Württemberg ihre Tore für Schüler. "Hierbei das Richtige für sich zu finden, ist wirklich nicht leicht. Das Angebot an Studienfächern und -orten lässt sich nur schwer überblicken", erklärt Fabian König, der den Orientierungstag organisiert hat. Der Gemeinschaftskundelehrer des GaH ergänzt: "Wenn man will, dass der Hochschultag möglichst viel bringt, sollte man die Schüler nicht einfach alle in einen Bus setzen und geschlossen eine Universität besuchen. Das braucht individuelle Beratung."

Mit diesem Anspruch im Gepäck habe er auch den Orientierungstag geplant. Am Vormittag rotierten die Schülergruppen durch insgesamt vier Modulangebote. Hierbei beschäftigten sie sich in einem Modul mit ihren Interessen, Zielen und Werten. In einem anderen Modul absolvierten sie einen Online-Orientierungstest, der neben Berufsvorschlägen auch passende Studiengänge und -orte anbot. Auch die konkrete Planung des Studieninformationstages spielte eine Rolle: Wo kann ich hin? Wie bin ich versichert?