Villingen-Schwenningen Elfjähriger Nesim ruft zum Gebet

Vor vier Jahren wurde die Moschee eröffnet, erklärt ein Mitglied der Gemeinde bei einem Rundgang. Alles sei auf eigene Kosten gebaut worden. Natürlich zahle die Gemeinde noch einen großen Kredit ab, denn die Moschee habe mehr als eine Million Euro gekostet. Vor dem Betreten der Moschee werden die Schuhe ausgezogen, das ist selbstverständlich, denn während des Gebets berühren die Gläubigen mit dem Gesicht den Teppichboden. Dieser wurde in der Türkei bestellt und ist so gewebt, dass die Gläubigen in jeder Reihe genau wissen, wo sie stehen oder knien müssen.

Ein Künstler aus Düsseldorf habe die Wand- und Deckenbemalung ausgeführt, die Kacheln habe man aus der Türkei kommen lassen. Fünfmal am Tag werde gebetet, die beiden Hauptgebete seien zu Sonnenauf- und -untergang, dazwischen gebe es drei Zwischengebete, die Uhrzeiten werden an der Wand digital angezeigt, erläutert er.

Auf der Empore befindet sich der Gebetsraum für die Frauen. Auf die Frage, wieso Männer und Frauen getrennt beten, schmunzelt der junge Mann und meint, dass die Frauen die Männer nur ablenken würden. Der Iman, der nur wenige Minuten entfernt von der Moschee wohne, sei zu jedem der fünf Gebetszeiten anwesend. Auf der Kanzel halte er seine Predigt,auf dem Lehrstuhl auf der rechten Seite der Moschee rezitiere er Verse. Trotz des ungemütlichen Wetters kamen am Donnerstag mehr und mehr Besucher, die sich von Nura die Moschee zeigen ließen. Der elfjährige Nesim rief zum Gebet auf und erklärte stolz auf die Frage, was er denn gerufen habe: "Gott ist groß, wir dürfen nur Gott anbeten, Mohammed komm zu uns zum Gebet und zum Frieden."