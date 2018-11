Villingen-Schwenningen Eisstadion wird ganz heißes Thema

VS-Schwenningen. Auch Oberbürgermeister Rupert Kubon schlug es auf den Magen: "Das ist äußerst unerfreulich." Und das lag nicht nur in der immensen zusätzlichen Summe des ursprünglich ohnehin schon vier Millionen Euro teuren Vorhabens begründet, sondern auch in der Art und Weise, wie diese zustande gekommen sind: Im Jahre 1993 sollen Brandschutzauflagen einfach ignoriert worden sein.

Wunderte das den Grünen-Sprecher Joachim von Mirbach mit Blick auf die 90-er Jahre und einen damaligen Überziehungskredit auch gar nicht – "man hat gespart" – war das Gros des Gremiums doch richtiggehend entsetzt. Nicht nur, dass die statische Ertüchtigung des Stahltragwerks der Dachkonstruktion nötig wird, auch im Bereich Eisbär und Kufenstüble muss brandschutztechnisch aufgerüstet werden – etwa bezüglich der Brandmeldeanlage, der Rettungswege und der Alarmierung.

Wie sehr die Gemeinderäte mit der nun nötig gewordenen Zustimmung zu den Mehrkosten haderten, wurde auch in den Redebeiträgen deutlich. Keiner der heute in der Verantwortung Stehenden trage daran eine Mitschuld, stellte Kubon deshalb unmissverständlich klar. Mehrere Gemeinderäte jedoch meldeten zumindest Zweifel an, ob das Architekturbüro Schneller nicht im Zuge der Machbarkeitsstudie auf die Missstände und nicht erfüllten Brandschutzauflagen hätte stoßen müssen. So hat sich beispielsweise Frank Bonath (FDP) "schwer" mit der Aussage, man habe die Missstände jetzt erst bemerkt. "Als Planer hätten die Brandschutzthemen vorher festgestellt werden müssen", so Bonath in Richtung des planenden Architekten Uwe Schlenker. Das rieche ein bisschen nach "Salami-Taktik", so Bonath. Er regte deshalb sogar an, zu prüfen, ob es "Regressansprüche gegenüber dem Planer geben könnte" – gegebenenfalls müssten Planer in solchen Fällen künftig gesperrt werden. Anhand dieser Aussagen kochte auch auf der Gegenseite die Stimmung hoch: "Wenn Sie so unsachliche Kommentare in öffentlicher Sitzung machen, dann müssen wir überprüfen, ob wir Sie in Regress nehmen", konterte Uwe Schlenker daher. Für die betreffenden Teilbereiche habe er im Rahmen der Machbarkeitsstudie nicht einmal den Auftrag erhalten, diese zu untersuchen. Hier werde lediglich berichtet, was im Zuge der Sichtung der Akten aufgefallen sei.