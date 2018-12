Villingen-Schwenningen Eishockeylegende will in den Gemeinderat

Villingen-Schwenningen. In seiner 23-jährigen Profikarriere, davon 17 Spielzeiten am Stück in Schwenningen, erreichte Hoppe Legendenstatus bei den Anhängern des Schwenninger ERC und den heutigen Schwenninger Wild Wings. Doch nicht nur dem Sport fühlt er sich verbunden, auch der Stadt Villingen-Schwenningen "als seine Heimat". Aus diesem Grund will sich der gebürtige Aschaffenburger ab dem kommenden Jahr in der Kommunalpolitik engagieren und kandidiert für den Gemeinderat.

Schon den OB-Wahlkampf verfolgte Hoppe mit Interesse. Die Idee, dass die Persönlichkeit Matthias Hoppe in das städtische Gremium gehört, hatte jedoch nicht er selbst. "Andreas Flöß hat mich gefragt. Wir kennen uns durch geschäftliche und sportliche Beziehungen", erklärt Hoppe. Flöß (Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler) schätze seine Art und seinen Umgang mit Menschen, zudem halte er ihn für eine anerkannte Persönlichkeit der Stadt, gibt Hoppe die Argumente von Flöß wieder.

Der Geschäftsmann beschreibt sich wiederum als Diskussionspartner, der es gewohnt ist, in der Öffentlichkeit zu stehen. "Ich habe mich als Sportler stets der Situation gestellt und meine Meinung geäußert. Dies würde ich im Falle meiner Wahl auch in der Politik tun." Er habe als Bürger von VS in 36 Jahren vieles gesehen, was es zu verbessern gilt. Themen seien auch im OB-Wahlkampf einige angesprochen worden. Ihm gehe es aber vor allem darum, Verantwortung zu übernehmen, das Sprachrohr der Bürger zu sein und – wie er es schon immer mache – kein Blatt vor den Mund zu nehmen. "Ich bin kein Mensch, der alles beschönigt, sondern immer auch kritisch ist." Das gelte ihm selbst gegenüber, aber auch gegenüber anderen Menschen oder Entscheidungen.