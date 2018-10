VS-Villingen. Die Evangelische Erwachsenenbildung lädt ab 17. Oktober zur Einübung ins Herzensgebet ein. Das Seminar umfasst sechs Abende, jeweils ab 17.30 Uhr in der Mönchweilerstraße 4 in Villingen. Ab 6. November gibt auch ein Vormittagsangebot in Donaueschingen. Das Herzensgebet ist ein Weg der Stille, der seine Wurzeln in der christlichen Tradition der ersten Jahrhunderte des Christentums hat. Wer das Herzensgebet erlernen möchte, kann dies gemeinsam in einer Gruppe unter Anleitung von Barbara Reeg-Blech, Lehrerin für Körper- und Bewegungswahrnehmung und Kontemplation, in der Gruppe einüben und vertiefen. Informationen und Anmeldung zum Seminar gibt es unter Telefon 07721/84 51 71 und E-Mail: eeb.villingen@ kbz.ekiba.de.