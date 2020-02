Villingen-Schwenningen Eintrittspreise in Bäder werden teurer

Deutlich gestiegene Personalkosten, höhere Sachkosten, ein ohnehin schlechter Kostendeckungsgrad – das seien die Hauptgründe, weshalb die BVS die Eintrittspreise erhöhen wird, heißt es in einer Mitteilung. Künftig werde der Einzeleintritt für Erwachsene in Hallen- und Neckarbad 4,2 Prozent mehr, also fünf Euro kosten. Der ermäßigte Eintritt wird um 6,5 Prozent auf 3,30 Euro erhöht.