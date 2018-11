Villingen-Schwenningen Einstimmen auf den Advent

"Das Programm des Abends bietet für jeden Geschmack etwas, von Originalwerken für Blasorchester, über solistische Darbietungen, bis hin zu Filmmusik, Oldies, Popsongs und Weihnachtsliedern", verspricht die Stadtmusik in ihrer Ankündigung.

Welche Bedeutung der Auftritt am zweiten Advent hat, verdeutlicht Markus Welte, Vorsitzender der Stadtmusik: "Das Adventskonzert von Jugend- und Vororchester ist seit vielen Jahren der große Höhepunkt, bevor das Jahr mit der besinnlichen Adventszeit und Weihnachten ausklingt." Die Konzertkarten kosten vier Euro, Schüler bis 16 Jahre haben freien Eintritt. Die Stadtmusik weist darauf hin, dass die Karten nur an der Abendkasse erhältlich sind und es keinen Vorverkauf gibt.

Das Adventskonzert wird vom Vororchester der Stadtmusik Schwenningen "Hört der Engel Chor von fern" eröffnet. Unter der Leitung von Jaqueline Krause folgt der Auftritt der Blockflötengruppe der Bläserschule mit den Stücken "Fires of Mazama" und "Trombone Blues". Mit "The Lord of the Dance" und "Havana" verabschiedet das Vororchester die Zuhörer in die Pause.

Danach folgt das Jugendblasorchester der Stadtmusik. Mit dem "Marsch der belgischen Fallschirmjäger" nimmt das Programm seinen Lauf. "A Huntingdon Celebration" und "A Tribute To Lionel" folgen. Alle Fans des Films "Die Eiskönigin" dürfen sich dann über den Filmhöhepunkt mit dem Stück "Völlig unverfroren" freuen. Beim "Eighties Flashback" geht es zurück in die 1980er-Jahre. Zum Abschluss werden alle Orchester gemeinsam mit den Konzertgästen "O du Fröhliche" anstimmen und alle drei Strophen spielen und singen.

Die Stadtmusik weist darauf hin, dass Programmänderungen bis zum Veranstaltungstermin am 9. Dezember noch möglich sind.