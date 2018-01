Villingen-Schwenningen Einsteigerkurs für Jungimker

Insekten in großer Zahl sind emsig darin unterwegs. Es herrscht eine wunderbare Ordnung gelenkt durch eine Königin. Da gibt es Ströme von Nahrung und Botenstoffen, da wird gebaut, geputzt und gewärmt, beschafft und gefüttert, aber auch gekämpft und verteidigt. Hier wird geboren, viel gearbeitet und oft früh gestorben. Ein Organismus, bei dem das einzelne Tier nichts und die Gemeinschaft alles ist.

Wer mit Bienen arbeiten will, der sollte sich auf die Bedürfnisse der Bienen einstellen. Dazu muss er über die Lebensweise der Honigbiene, die Funktionsweise des Bienenstaates, das Wechselspiel Biene und Natur sowie die besondere Beziehung zwischen Mensch, Biene und Natur gut informiert sein.

Im Grundkurs soll deshalb Imkern unter ökologischen Gesichtspunkten erlernt werden. Man vermittelt den Umgang mit Bienen unter Berücksichtigung ihres Wesens, also der arteigenen Eigenschaften, unter Berücksichtigung ihrer Beziehungen zur Umwelt, unter Berücksichtigung der Natur und vor allem unter kritischer Prüfung der Eingriffe, die der Imker an den Bienen vornimmt, in Theorie und Praxis. So werden sich die künftigen Jungimker mit viele Fragen beschäftigen wie beispielsweise: Wo kann ich Bienen halten? Was benötige ich zum Imkern? Was ist beim Umgang mit Honigbienen zu beachten? Wie komme ich zu meinem ersten selbst geschleuderten Honig? Diese Punkte werden im richtigen zeitlichen Ablauf eines Bienenjahres von erfahrenen Imkern auf den Bienenständen behandelt und durch praktische Arbeiten sowie theoretische Kenntnisse ergänzt.