Villingen-Schwenningen ­Einschusslöcher auf Imkerschildern entdeckt

Es hört sich wie in einem Western an: ­Einschusslöcher auf Info­schilder. Der Besitzer der ­privat initiierten Anlage, ­Harald Storz, ist bestürzt: "In 15 Jahren ist mir so etwas noch nicht untergekommen."

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und Verstoß gegen das Waffengesetz. Laut Polizeiangaben handelt es sich bei der Tatwaffe um eine Luftdruckwaffe, also wahrscheinlich ein Luftgewehr oder eine Luftpistole. Das Führen, geschweige denn das Abfeuern solcher Waffen ist in der Öffentlichkeit verboten.

"Vermutlich hat jemand die Schilder für Zielübungen missbraucht", ließ ein Polizeisprecher verlautbaren. Darauf deuten die angebrachten gelben Zettel hin, auf die geschossen wurde. Ohne Hinweise aus der Bevölkerung würde es indes schwierig werden, den oder die Täter zu fassen, so die Polizei weiter. In der Nähe des Tatorts befinden sich keine Wohngebiete.