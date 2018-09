Villingen-Schwenningen Einsatzkräfte rücken am Brandcontainer an

Während bei der ersten Vorführung das Wohnzimmer schnell in Flammen stand, benötigten die Zuschauer bei der zweiten Vorführung viel Geduld. Die Feuerwehrmänner aus Unterkirnach hatten aus ihrem Fundus das Wohnzimmer mit einem Sessel, Tisch und Stühlen eingerichtet, und das Feuer, das von einer brennenden Kerze auf den Sessel übergegriffen hatte, biss sich an diesem fast die Zähne aus. "Da haben wir aber gute Qualität mit wenig Schaumstoff", wunderte sich auch der Ansager der Aktiven. Der Sessel brannte gemütlich vor sich hin, entwickelte kaum Rauch, und die Aktiven, die mit Atemschutz ausgerüstet waren, warteten und warteten. Es dauerte 20 Minuten, bis Sessel, Tische und Stühle richtig brannten und viel Rauch entwickelten. Der Rauchmelder war längst angegangen, und manch ein Zuschauer dachte sich, das wäre toll, wenn es zuhause bei einem Brand auch so langsam brennen würde.

Die Feuerwehr Unterkirnach hatte noch mehr zu bieten: Es gab einen Informationsstand für Rauchmelder, ein Informationszelt der Jugendfeuerwehr, und jedermann hatte die Möglichkeit, selbst mit dem Löschtrainer ein Feuer zu bekämpfen.

Kinder konnten an der Spritzwand bei der Jugendfeuerwehr üben und mit dem Löschfahrzeug eine Runde drehen. Die Nachwuchskräfte zeigten bei zwei Übungen, was sie schon gelernt haben, und wenn es mal mit dem Koppeln der Schläuche nicht ganz so klappte, halfen ihnen die Aktiven.