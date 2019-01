Villingen-Schwenningen Einsatz für leistungsfähigen Mobilfunk

Schwarzwald-Baar-Heuberg. In einem gemeinsamen Brief an den Präsidenten der Bundesnetzagentur, Jochen Homann plädieren Birgit Hakenjos-Boyd, Präsidentin der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwarzwald-Baar-Heuberg, die Landräte der Region sowie der Regionalverband ür einen konsequenten Mobilfunkausbau im Ländlichen Raum. "Unseren Spitzenplatz bei Innovation und Digitalisierung werden unsere Unternehmen nur halten, wenn auch die digitale Infrastruktur in der Fläche Schritt hält. Sie muss leistungsfähig und zukunftsfest sein", so Birgit Hakenjos-Boyd. Der Ländliche Raum verdiene hier besonderes Augenmerk. Birgit Hakenjos-Boyd: "Wir sind die Geburtsstätte starker Industriebetriebe und starker Arbeitgeber. Hier passiert zukunftsfeste Ausbildung, hier passiert Spitzentechnologie auf allerhöchstem Niveau." . Ein flächendeckender Mobilfunk entspreche dem Bedarf der Unternehmerschaft uneingeschränkt. Sven Hinterseh, Landrat des Schwarzwald-Baar-Kreises: "Das jetzige Engagement unserer Region ist erst die Basis für kommende Zukunftsprojekte. Das autonome Fahren wird damit ebenso realistisch, wie die breite Vernetzung des öffentlichen Lebens". Dies werde die Region nicht nur als Standort zum Wirtschaften, sondern als Standort zum Wohnen und Leben stärken. "Für ein Plus an Wirtschaftskraft ist unsere Region auch seitens Raumplanung gut gerüstet", unterstreicht Jürgen Guse, Vorsitzender des Regionalverbands.