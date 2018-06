Villingen-Schwenningen Einsatz für den Waldkindergarten

Los geht es um 12.30 Uhr im Waldkindergarten im Hinteren Friedengrund 1 in der Südstadt. Im Laufe des ­Nachmittags können sich die Besucher am Grill und Kuchen-Büfett stärken und diverse Angebote rund um die Naturpädagogik wahrnehmen. Ab 17 Uhr klingt das Fest am Lagerfeuer aus.

Es ist erstaunlich, was in den vergangenen 20 Jahren im Villinger Wald entstanden ist: Den Waldkindergarten tragen bis heute engagierte Eltern. Angefangen mit einer kleinen Gruppe, können heute bis zu 43 Jungen und Mädchen in zwei großen Gruppen im Waldkindergarten eine unvergessliche Zeit erleben, sie werden morgens von Eichhörnchen begrüßt und können bei Wind und Wetter unter freiem Himmel spielen.

Das Sommerfest ist der Höhepunkt einer ganzjährigen Veranstaltungsreihe anlässlich des 20-jährigen Bestehens. Details zu den Veranstaltungen und Informationen, ob es noch freie Plätze gibt, sind auf der Homepage www.wald-kindergarten.de zu finden. Im Internet finden sich auch aktuelle Informationen zu witterungsbedingten Änderungen.