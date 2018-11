Villingen-Schwenningen Einrichtung steht für die Teilhabe

VS-Schwenningen. Gemeinsam essen und nicht vereinsamen ist ein wichtiger Aspekt der Wärmestube, zu dem natürlich auch der günstige Preis für ein Essen gehört, damit obdachlose und verarmte Menschen sich ein warmes Essen leisten können. Der Förderverein Wärmestube traf sich am Donnerstag im "Paradies", um auf das vergangene Jahr zurückzublicken.

Die Wärmestube stehe immer noch für Teilhabe, nicht für Armenspeisung, und in der Wärmestube werde nicht nach Herkunft oder Nationalität beurteilt, erklärte die Vorsitzende Bärbel Wagner. Dank der großzügigen Lebensmittel- und Getränkespenden von Kaufland, Culinara und Bad Dürrheimer Mineralbrunnen sowie dem Engagement der Mitarbeiter in der Wärmestube habe man weiterhin den finanziellen Aufwand für Lebensmitteleinkauf und Essenseinnahmen ausgeglichen halten können, fuhr sie fort.

Zu der ideellen Unterstützung gehöre auch das Ansprechen und Pflegen von Spendern sowie die Darstellung der Arbeit im Gemeinwesen und in der politischen Öffentlichkeit, betonte Bärbel Wagner. Der Förderverein habe die Personalkostenzuschüsse finanziert und zusätzliche Investitionen für Küche und Ausstattungen geschultert. Auch in diesem Jahr werde die Wärmestube am Heiligabend wieder um 14 Uhr geöffnet, und jeder sei zum Weihnachtsessen willkommen, betonte sie.