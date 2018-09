Villingen-Schwenningen Einmal selbst im großen Käsekessel rühren

Die regionalen Hofkäsereien, die sich zu dem Verein Naturpark-Käseroute zusammengeschlossen haben, laden ein zu einem ganz besonderen Fest für den Gaumen. "Die Verbraucher wünschen sich Lebensmittel, von denen sie wissen, wo sie herkommen und wie sie produziert wurden – Lebensmittel mit Charakter. Nirgends können sie die beachtliche Vielfalt der heimischen Käsesorten in einem attraktiven Rahmen so kompakt erleben", so Marion Dammann, Vorsitzende des Naturparks Südschwarzwald und Landrätin des Landkreises Lörrach.

Gleichzeitig haben die Besucher Gelegenheit, die Käser der Naturpark-Käseroute persönlich kennenzulernen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen.

Rund 50 handwerklich hergestellte Käsesorten stehen zur Verkostung bereit, dazu erlesene Weine, knuspriges Bauernbrot, ein üppiges Kuchenbuffet der Landfrauen und viele weitere regionale Genüsse des Bauernmarktes. Ein kulinarischer Rundgang zum Thema Wein und Käse rundet das Genussprogramm ab. Die Vorträge im Rahmenprogramm bieten Informationen rund um das Käsemachen und die Weidewirtschaft im Hochschwarzwald. Darüber hinaus erwarten die kleinen und großen Besucher spannende Mitmach-Aktionen unter dem Motto "Riechen, Fühlen, Schmecken, selber Machen".