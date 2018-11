Villingen-Schwenningen Einkaufserlebnis für die ganze Region

Verkehr: Um das Gesamtkonzept auch im Umfeld abzurunden, wird die Verkehrsführung im Bereich des Forums geändert. Loana Eichholz von der Ingenieurgesellschaft Masuch + Olbrisch stellte die Veränderungen vor: Es wird drei kurzaufeinander folgende Kreisverkehre geben. Den bestehenden an der Schützenstraße und zwei neue auf Höhe der Zufahrt Alter Angel sowie an der Abzweigung zur Jakob-Kienzle-Straße. Durch diese Verkehrsführung seien Ein- und Ausfahrt des Parkhauses sowie alle Belange von Fußgängern, Radfahrern und anderen Verkehrsteilnehmern berücksichtigt worden. In Sachen Verkehr und Lärmschutz betonte Eichholz, dass Anlieferungen, die über die Schützenstraße erfolgen würden, im Gebäude stattfinden. Baubürgermeister Detlev Bührer erläuterte: "Die Lastwagen fahren durch ein Tor in eine Halle, laden die Ware ab, drehen in dieser Halle und fahren vorwärts wieder raus." Damit werde nicht nur der Lärm minimiert, sondern auch der restliche Verkehr kaum beeinflusst.

Handel: Boris Böhm von Lademann und Partner nannte noch einige Zahlen zur Einzelhandelssituation. So soll das Forum VS künftig rund 540 000 Einwohner in der Region zwischen Horb, Titisee-Neustadt, Tuttlingen und der Schweizer Grenze ansprechen. Die erwarteten Umsatzrückgänge für andere Anbieter lägen laut Berechnungen bei maximal sechs Prozent und damit im zulässigen Bereich.

Am Nachmittag hatten dann auch die Bürger die Möglichkeit, sich an Ort und Stelle über die Pläne zu informieren.