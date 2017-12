Villingen-Schwenningen Einigung im Fall Runkel in Arbeit

Schwarzwald-Baar-Kreis. An einer einvernehmlichen Lösung sei hinter den Kulissen bereits gearbeitet worden. Der Chefarzt und Professor Norbert Runkel war durch einen Aufsichtsratsbeschluss vom 13. November fristlos gekündigt worden. Seither brodelte die Gerüchteküche. Einerseits war von finanziellen Ungereimtheiten im Zusammenhang mit Operationen die Rede und von Umschlägen mit Geld, die für den Mediziner abgegeben worden sein sollen. Andererseits aber sprach man von "Drittmittelkonten", wie sie in den Kliniken landauf und landab, wie im Laufe der Recherche von vielen Seiten zu hören war, gängige Praxis sein sollen. Und auch Formfehler in der Abrechnung medizinischer Leistungen kamen für manche in Betracht.

Der renommierte Chirurg selbst nahm dazu bislang keine Stellung. Auch vom Klinik-Aufsichtsrat konnte Runkel zu diesen Vorwürfen nicht gehört werden – weil er nach einem Motorradunfall Ende September schwer verletzt war und sich noch immer im Krankenstand befand, war in seiner Abwesenheit über die Trennung entschieden worden. Ein Vorgang, der viel Kritik und Unverständnis hervorgerufen hat, gilt Runkel doch als medizinische Koryphäe, der sich – und dem Schwarzwald-Baar-Klinikum – nicht nur in der endoskopischen Bauchchirurgie überregional einen hervorragenden Ruf erarbeitet hatte. Nach Informationen unserer Zeitung soll ein Münchner Rechtsanwalt damit beauftragt worden sein, die Interessen von Norbert Runkel zu vertreten.

Dieses Bemühen mündete nun offenbar in eine neuerliche Sondersitzung des 23-köpfigen Aufsichtsrates am Dienstagabend.