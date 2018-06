Villingen-Schwenningen Einigung bei der barrierefreien Bushaltestelle am Löwen

Lösung wie bei Busbahnhof

Das Problem: Das Gremium sah Gefahren für die Fußgänger und darüber hinaus Probleme für die Autofahrer, die an der Haltstelle in der Oswald-Meder-Straße hinter dem stehenden Bus warten müssen. So hatte es die ursprüngliche Planung der städtischen Verwaltung vorgesehen. Seitens des Stadtbauamtes wurde hierbei deutlich gemacht, dass man dazu verpflichtet sei, die Haupthaltestelle im Ort barrierefrei einzurichten. Der Ortschaftsrat brachte daraufhin den Wunsch nach einer neuen Lösung hervor. Dieser wurde nun in der vergangenen Sitzung präsentiert.

Furtwängler: "Die Haltestelle wird so ausgebaut, wie dies bereits beim Busbahnhof in Villingen umgesetzt wurde." Demnach werden die Busse am Löwen zukünftig schräg an die Haltestelle heranfahren und diese in einem steilen Winkel wieder verlassen. Diese Variante wurde schließlich vom Gremium begrüßt und damit verabschiedet.