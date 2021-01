Villingen-Schwenningen "Einige stehen am Abgrund"

"Der Gesundheitsschutz geht über alles, das steht für uns außer Frage. Aber wir können diesen Schlingerkurs nicht weiter fortsetzen, sondern brauchen endlich klare Perspektiven und eine nachvollziehbare Strategie, auf die sich die Unternehmerinnen und Unternehmer verlassen können – auch im Sinne ihrer Angestellten", so Rottler. Wie diese aussehen könnte, beschreibt Georg Hiltner, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Konstanz: "Zunächst einmal hat die Branche bewiesen, wie zuverlässig und verantwortungsbewusst sie Hygienekonzepte umsetzen kann", so Hiltner. Er plädiert dafür, alles zu tun, um die mittelständische Wirtschaft wieder anzukurbeln – bei gleichzeitiger Anpassung der Kontaktbeschränkungen innerhalb der Bevölkerung an die jeweilige Situation. Auch Homeoffice-Angebote, eine höhere Taktzahl des öffentlichen Nahverkehrs sowie die Maskenpflicht sollten seiner Meinung nach noch bis Sommer aufrechterhalten werden, um die Corona-Fallzahlen weiter zu senken.

"Wir brauchen vor allem mehr regionale Lösungen, die sich am tatsächlichen Inzidenzwert vor Ort orientieren. Sollten die Inzidenzwerte weiter sinken, könnten Maßnahmen gelockert und die Wirtschaft wieder hochgefahren werden, insofern die Unternehmen ein qualifiziertes Hygienekonzept nachweisen können", so Hiltner.