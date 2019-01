Villingen-Schwenningen Eingewöhnungszeit im VS-Rat

Villingen-Schwenningen. Schon im Vorfeld stand eine düstere Vorahnung der Grünen im Raum: Roth, selbst Christdemokrat, könnte die Schwarzen bevorzugen. "CDU first" nannte das der Fraktionssprecher der Grünen, Joachim von Mirbach. Doch OB Jürgen Roth erfüllte diese Prophezeihung in seiner ersten Sitzung des Stadtparlaments nicht. Im Gegenteil: abwägend, respektvoll und sichtlich um Gleichberechtigung bemüht, gab er sich als Vorsitzender des Gremiums. Und: gut vorbereitet hinsichtlich der einzelnen Tagesordnungspunkte. Als Amtsverweser durfte er zwar vom Stimmrecht eines "normalen" Oberbürgermeisters keinen Gebrauch machen, das hinderte Jürgen Roth jedoch nicht daran, sich zu jedem Tagungsordnungspunkt seine Notizen gemacht zu haben und seine Meinung und Vorschläge kundzutun. Mundtot also war Roth – Amtsverweser hin oder her – keineswegs.

Er gibt den Gemeinderatssitzungen offenbar seine eigene Färbung. Alle Besucher begrüßte der neue Stadtvater beispielsweise per Handschlag, Wenn es galt, bei der Abstimmung die Stimmen zu zählen, stand Roth selbst auf und zählte, Seite an Seite mit seinem einstigen Kontrahenten Jörg Röber. Selbst ist der neue OB.

Doch eine Sache, an die muss er sich offenbar gewöhnen: Die Redefreudigkeit der doppelstädtischen Gemeinderäte und die Anzahl der Wortmeldungen zu den jeweiligen Tagesordnungspunkten: "Ich freue mich, dass ich dann die Rednerliste schließen darf" – kommentierte er beispielsweise die Anzahl der Wortmeldungen vieler Gemeinderäte zur geplanten Skateanlage.