Villingen-Schwenningen Eingesperrt auf Parkplatz: Polizei rückt an

Die jungen Frauen im Alter von 18 und 27 Jahren waren am Samstagabend mit einem Auto auf den Parkplatz des Großmarktes in der Salinenstraße gefahren, um dort ungestört ein kleines Schwätzchen zu halten. Allerdings hatten die jungen Frauen nicht an den Feierabend des Marktes gedacht.

Mitarbeitern des Großmarktes schlossen pünktlich das Tor des Parkplatzes, ohne den abseits abgestellten Wagen zu bemerken. Beamte des in Ihrer Not verständigten Polizeireviers Schwenningen konnten zumindest die Frauen aus der misslichen Lage befreien.

Da kein Schlüsselträger zu erreichen war, muss das Auto allerdings bis Montag auf dem abgesperrten Parkplatz stehen bleiben.