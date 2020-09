Villingen-Schwenningen Eingesetzter Asphalt hat sich nicht bewährt

Die Bauarbeiten sollen spätestens Ende September abgeschlossen sein. Die Ortsumfahrung wurde bereits 2012 saniert. Der damals verwendete Asphalt war im Zuge einer Pilotstrecke des Landes Baden-Württemberg eingebaut worden. Seinerzeit sollte möglichst viel von dem abgefrästen Asphalt wieder in einem neuen Asphalt verwendet werden. Deshalb wurde die neue Asphalttragschicht, Asphaltbinderschicht und Asphaltdeckschicht mit einer Zugabe von 80 bis 90 Prozent recyceltem Asphalt eingebaut. Nach Ende dieses landesweiten Versuchs habe sich herausgestellt, dass bei mehreren Versuchsstrecken die Haltbarkeit der Deckschicht nicht ausreichend war, heißt es in der Mitteilung. Deshalb sei entschieden worden, keine neuen Deckschichten mehr mit einem solch hohen Anteilen an Recyclingasphalt herzustellen, erklärt das RP.