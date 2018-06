Villingen-Schwenningen Einfach nur neugierig

Villingen-Schwenningen (bn). Für begabte, in der Grundschule unterforderte Kinder ist die Hector-Kinderakademie Schwarzwald-Baar mit ihren Kursen die richtige Adresse. An der Goldenbühlschule erhielt man bei der Präsentation von Kursergebnissen Einblick in die Arbeit der Akademie. Rund 160 begabte und hochbegabte Grundschüler aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis besuchen die von der Universität Tübingen wissenschaftlich begleitete Hector-Kinderakademie in jedem Halbjahr, stillen dort ihren Entdeckerdrang und finden Antwort auf ihre vielen Fragen.