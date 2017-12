Villingen-Schwenningen Einen Funken Glaube weitergeben

Das Organisationsteam rund um Nightfever ist eine lose zusammengewürfelte Jugendgruppe aus der Seel­sorgeeinheit. Die meisten von ihnen sind ehemalige Ministranten der Münstergemeinde und von St. Fidelius. Neben Schofer und dem jungen Ehepaar König ergänzen Johannes Staudt, Annabell Schofer, Lisa Langenbacher und Pastoralreferent Martin Lienhart das Team. Außerdem melden sich jedes Jahr viele Freiwillige, die mit Kerzen auf dem Münsterplatz die Passanten ansprechen, und sie dazu einladen, diese im Münster anzuzünden.

Die Katholiken im Organisationsteam sehen Nightfever als eine Sache, andere mit ihrem Glauben anzustecken. "Wenn man von etwas begeistert ist, dann möchte man das mit anderen teilen und weitererzählen", meint Florian Schofer. "Und so erreicht man eben auch Leute, die sonst nicht so viel mit Kirche am Hut haben", resümiert Stefan König.

Für die drei Mittzwanziger nimmt Glauben eine zentrale Rolle in ihrem Alltag ein. "Ich empfinde meinen Glauben als ein Geschenk. Er macht mich nicht besser als andere, aber er gibt meinem Alltag einen Sinn und für mein ganzes Leben Orientierung", meint Schofer. Ähnlich sieht das der 27-jährige Stefan König: "Gott gibt mir Kraft, bei allen Hürden, die man im Leben meistern muss."

Das Nightfever-Team spielt auch die Gemeinschaft in der Kirchengemeinde eine ganz wichtige Rolle. Das ist auch der Grund, warum Jennifer König zum Glauben fand. Sie selbst komme aus einer Familie, in der Kirche eine untergeordnete Rolle spiele, erzählt die 21-Jährige. Ihr Freundeskreis sporne sie an, sich für kirchliche Aktivitäten zu begeistern. Wenn man wisse, dass Freunde zum Gottesdienst kommen, falle es am Sonntagmorgen nicht schwer, für die Messe früh aufzustehen. Zudem spielen die beiden jungen Männer in der Kirchenband Domino. Ebenfalls eine gesellschaftliche Sache, die ihnen viel bedeutet.

Mit Nightfever scheinen die jungen Christen der Seel­sorgeeinheit auf dem richtigen Weg zu sein. "Es ist schön zu sehen, dass sich Leute einladen lassen, von denen man das nicht vermuten würde." Schofer vermutet, dass die starren Abläufe, die seit Jahrhunderten in der katholischen Kirche vorherrschen, viele vor allem junge Leute abschrecken, eine heilige Messe zu besuchen. Glaube, das sei zudem keine einfache Sache, er müsse wachsen, meint der 24-Jährige.

Dass das Nightfever Konzept Früchte trägt, zeigt sich darin, dass viele, die sich in den Jahren zuvor spontan ins Münster einladen ließen, ihr Kommen für dieses Jahr zugesagt haben oder sogar Teil des Projektchors sind.