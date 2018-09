Villingen-Schwenningen Eine-Welt-Laden sucht Mitstreiter

VS-Villingen. Wegen gestiegener Mietkosten war der Verein vor einem Jahr von der Kronen- in die größeren Räume in die Kanzleigasse umgezogen. Und dies war der richtige Schritt, freut sich die zweite Vorsitzende Elisabeth Kluck, dass sich der Laden am neuen Standort gut etabliert hat. Durch die größere Resonanz habe das Team die Öffnungszeiten verlängert, zusätzliche Produkte aufgenommen und alles ansprechend dekoriert.

Ob Lederwaren, Hängematten, Geschirr, Krüge aus recyceltem Glas, Gewürze, Kaffee oder Bananen, alle Artikel stammen aus dem fairen Handel und entsprechen den Richtlinien des Weltladendachverbands und seiner Vertriebspartner, die Lebensmittel haben Bioqualität. Wer im Weltladen einkauft, kann sich sicher sein, dass bei der Herstellung der Waren weder Kinderarbeit eine Rolle spielt noch Pestizide oder umweltschädliche Verfahren zum Einsatz kommen – und die Produzenten einen gerechten Lohn für ihre Arbeit erhalten. Ein gutes Beispiel ist da für Elisabeth Kluck eine Keramikfabrik in Kapstadt, die durch die langfristige Zusammenarbeit mit den Weltläden nun für Afrika hervorragende Arbeitsbedingungen bietet, bezahlten Urlaub ebenso eingeführt hat wie einen Betriebsrat und einen Kindergarten für den Nachwuchs der Mitarbeiter. Das zeige, welch positiven Auswirkungen der faire Handel langfristig habe, wenn den Produzenten über Jahre hinweg feste Handelspartner zur Seite stehen, die eine Abnahme der Waren garantieren und zu den Verträgen stehen – und bei Notfällen wie Missernten oder Naturkatastrophen einspringen. So unterstützt der Laden durch die Handy-Sammelaktion von Missio ein Traumazentrum für die Opfer des Bürgerkriegs im Kongo. Und überhaupt kommt der Gewinn aus dem Verkauf wieder Projekten in den Herkunftsländern zugute.

"Wir sind kein Allerweltsladen, sondern ein Geschäft, das informiert über die Länder und ihre Produkte, die Menschen und deren Probleme", stellt die zweite Vorsitzende fest. So ist es ihr und ihren Mitstreiterinnen wichtig, mit den Kunden ins Gespräch zu kommen, das Team weiß zu jedem Artikel eine Geschichte zu erzählen.