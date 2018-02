Villingen-Schwenningen Eine Vesperkirche für alle Sinne

Der heiteren Einstimmung mit den Katzen, die viel Musik brauchen, folgte ein Ausflug nach Barbados zu "Island in the sun" und der Aufruf, einen Stern der Hoffnung einzufangen – "Catch a falling star". Joachim Brunner präsentierte sich im Solo. Das taten in der Folge auch Christina Huber und Sabine Glück, die in den beiden populären Chansons "All my love" und "La vie en rose" an den 100. Geburtstag von Edith Piaf, einer der wohl bekanntesten Vertreterinnen dieser Musikrichtung, gedachten.

Ein weiteres Beispiel ihrer stilistischen Vielfalt boten die Happy Jazz Singers mit Grönemeyers "Mambo" auf. Der populäre Song "Wir im Süden" erklang als heiterer Dank und Anerkennung der Menschen der Region und führte unter reichlichem Applaus in die Pause.

Mit ihrem Programm im zweiten Konzertteil, knüpften die Happy Jazz Singers nahtlos an die Aufführungen in der ersten Programmhälfte an. Im Programm standen auch echte Klassiker wie "Greensleeves". Und immer gab die Moderatorin dem Publikum noch allerlei Hintergrundinformationen zu den Stücken mit. Pfarrer Andreas Güntter bezeichnete es als goldrichtig, das Publikum mit einem möglichst vielschichtigen Kulturprogramm in die Vesperkirche zu locken. "So werden Besucher auf uns aufmerksam, die ansonsten nie den Weg hierher gefunden hätten." Güntter erhofft sich davon, dass einige welche die Vesperkirche bisher nicht kannten, vereinzelt das Essensangebot nutzen. Vielleicht finden sich auch weitere Personen, welche die Sache so gut finden und Zeit haben, dass sie ehrenamtlich mitarbeiten wollen.