Villingen-Schwenningen Eine ungewöhnliche französische Nacht

Die Situation: Algerien vor dem Unabhängigkeitskrieg. In einer Schule am Rande der Wüste erhält der Lehrer Daru ungewöhnlichen Besuch: Ein Polizist überbringt ihm einen Gefangenen, der des Mordes angeklagt ist. Daru soll ihn am nächsten Tag in eine andere Stadt überführen und den dortigen Behörden übergeben. Doch der Lehrer möchte keinen Menschen ausliefern.

Für eine Nacht sind er und der Gefangene einander "Gastgeber" (französisch: "hôte") und "Gast", bevor am Morgen eine schwere Entscheidung getroffen werden muss.

Die Erzählerin der Bühnenfassung stellt sich ganz in den Dienst der literarischen Vorlage: der Schönheit und Prägnanz von Camus‘ Stil und der Plastizität und Intensität der Schilderung. Die schlichte Bühnenform überlässt den philosophischen Fragen, die Camus in dieser Novelle stellt, den Raum.