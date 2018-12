Villingen-Schwenningen Eine Stimme der Region stirbt

Peter Bergmann ist am 19. September 1946 geboren. Nach dem Studium der Rechtswissenschaft in Freiburg, Berlin und Genf und anschließender Promotion an der Freien Universität (FU) Berlin trat er im Jahr 1979 in die 1962 von Wolfgang Blessing und Wolfgang Berweck gegründete Rechtsanwaltssozietät Blessing & Berweck in Villingen ein.

Als Familienrechtsanwalt erfolgreich im Schwarzwald-Baar-Kreis

Schwerpunkt seiner anwaltlichen Tätigkeit wurden das Baurecht und insbesondere auch das Familienrecht. Der ehemalige CDU-Gemeinderat gehörte zu den bekanntesten Familienrechtsanwälten der Region Schwarzwald-Baar, schreibt die Anwaltskanzlei in ihrem Nachruf.