Villingen-Schwenningen Eine Spielfreude, die ansteckend wirkt

Mit ihrem A-cappella-Konzert bieten die Happy-Jazz-Singers in verschiedenen Formationen einen Ohrenschmaus. Die Sänger Jasmin Haberstroh, Sabine Glück, Christina Huber (Sopran und Alt), Joachim Brunner (Tenor) und Johannes Hellstern (Bass) unter der Leitung von Jane Brunner (Alt) präsentieren sich mit einem schwungvollen, ab- wechslungsreichen sommerlichen Konzertprogramm aus internationalen Songs.

"What a wonderful world" ist nur eines der Stücke aus dem Repertoire, das durch Louis Armstrong weltbekannt wurde. Herzblut und Freude am Musizieren sowie die langjährige Erfahrung als Ensemble werden die Zuhörer spürbar begeistern. Die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) Schwenningen und Villingen laden Jung und Alt ein. Bei schlechtem Wetter findet das Konzert in der katholischen Mariä Himmelfahrtskirche, Adolph-Kolping-Straße 8, statt.