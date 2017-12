Villingen-Schwenningen "Eine schlechte Zwischenlösung"

"Wie viele Flüchtlinge können wir uns noch leisten?" fragte er vor dem Hintergrund der Stimmungslage in der Bevölkerung. Dem widersprach Fischer. Die Aufgabe der Politik sei es, sich nicht von angeblichen Stimmungen leiten zu lassen, sondern die Bevölkerung substanziell zu informieren. Skrurril finde er, dass "dort, wo die Zahl der Flüchtlinge am geringsten ist, die Ängste am größten sind". Im Schwarzwald-Baar-Kreis seien sie nach seiner Beobachtung "kontrollierbar". Für Neidhardt-März geht es auch darum, Armut und Kriege in den Herkunftsländern verhindern zu helfen und nicht – etwa durch Waffenlieferungen aus Deutschland – noch zu befeuern. Investitionen in die Migranten und Flüchtlinge lohnen sich, denn: "wir brauchen sie". Der soziale Wohnungsbau sei endlich in aller Munde und das nütze auch der hiesigen Bevölkerung, lautet ihre Überzeugung. Gleichwohl warnte Stach vor finanziellen Problemen, die er auf die Kommunen zukommen sieht, wenn die "enormen, aber befristeten Beiträge" des Bundes zu den Soziallasten auslaufen.

"Großen Handlungsbedarf" sieht Wolfgang Rüter-Ebel deshalb für die Bundespolitik. Sie sei aufgefordert, die Wege der Flüchtlinge zu organisieren, denn es könne nicht angehen, dass die Kommunen Versäumnisse ausbaden müssen.