Villingen-Schwenningen Eine offene Bühne für Musiker und Künstler jeder Art

Villingen-Schwenningnen. (anba). Am Dienstagabend hieß es wieder Bühne frei, bei der ersten Open Stage in diesem Jahr im Jugendhaus K3 in Villingen. Von einer Cajongruppe, über einen Poetry-Slammer bis zu Sängerinnen war alles dabei. Nach der Begrüßung durch Moderator Nick Wälde ging es mit einer besonderen Cajongruppe los. Angeleitet von Percussionlehrer Karl-Heinz Wagner trommelten zwölf Menschen mit Behinderung verschiedene Rhythmen: von schnell bis langsam. Die Idee für das Projekt hatte Birgit Mittermeier von der Diakonie Villingen. Darauf folgten drei Schülerinnen der Klasse 9 der Bickebergschule, die ihre Coverversion des Cup-Songs von Anna Kendrick zum Besten gaben. Nach dem Song traten zwei von ihnen noch jeweils Solo auf. Darunter eine eingängige Version von "Dream a little Dream of Me". Zur Abwechslung gab es anschließend einen Experimentalfilm des Villinger Künstlers Markus Zeller. Was bei der Open Stage nicht fehlen darf, sind die Quizfragen zwischen den Auftritten. Auf die Frage von Moderator Nick Wälde, welche Titelmelodie zwischen den Auftritten läuft, gab es sofort eine Antwort: das Baywatch-Lied. Sie hat sich schon fast zu eine Art Markenzeichen der Open Stage im K3 entwickelt.