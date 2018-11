Villingen-Schwenningen Eine neue Liebe für den Chocolatier

Nach langer Zeit ein Wiedersehen gibt es in "Ein Herz aus Schokolade" mit Sunna Ott, die gleich mehrere Frau enrollen übernimmt. Für Bühnenbau und Regieassistenz ist Benjamin Zirnstein verantwortlich, die Technik regelt wie gewohnt Hermann Schreiber.

Termine und Tickets

Am Freitag, 9. November, 20 Uhr, ist im Theater am Turm die Premiere von "Ein Herz aus Schokolade". Weitere Vorstellungen sind geplant am 10., 14., 16., 17., 21., 23., 24., 28. und 30. November sowie am 1., 5., 7., 8., 12., 14. und 15. Dezember.

Karten gibt es im Vorverkauf für 14 (ermäßigt neun Euro) in Morys Hofbuchhandlung in der Rietstraße.