Villingen-Schwenningen Eine närrische Nacht der Rekorde

Viele Hexenzünfte trieben ihr Unwesen und sorgten bei einigen Anwesenden für die ein oder andere Schrecksekunde. So wechselten sich schaurige mit farbenfrohen Momenten ab. Immer wieder knallten Karbatschen in den Straßen des Ortsteils. Bei manch aufwendig hergestellten und detailverliebten Häsern konnten die Zuschauer nur staunen. So sorgten unter anderem Feuerspucker der Schwenninger Wikinger für ein besonderes Highlight während des Umzugs. Die Moderation erfolgte an zwei Orten, so dass die vielen Anwesenden bestens über die Herkunft der Zünfte und Gruppen informiert waren. Nach dem Umzug war für die Narren und das Publikum jedoch noch lange nicht Schluss. In der Festhalle und den 13 Besenwirtschaften wurde bis spät in die Nacht gefeiert.