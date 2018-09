Villingen-Schwenningen Eine Musikbilanz ohne Moll-Töne

Für Gerhard Wolf, den Geschäftsführer der Musikakademie Villingen-Schwenningen war es auch die Bilanz eines zehnjährigen Wirkens, für den Aufsichtsratsvorsitzenden und nach Freiburg wechselnden Prorektor der Musikhochschule Michael Hampel war es die Abschiedsbilanz, in jedem Falle aber konnte sich sehen lassen, was das musikalische Haus im Jahr 2017 und in der Zeit bis dahin geleistet und am Mittwoch im Verwaltungs- und Kulturausschuss vorgestellt hat.

Es ist eine Musikschule, die nicht nur ein Tochterunternehmen der Staatlichen Hochschule für Musik ist, sondern auch eine Einrichtung, die ihr Programm auch der Demografie geschuldet hat. Man geht auf Alt und Jung ein, kooperiert mit Schulen, Kitas, Vereinen und Kultureinrichtungen gleichermaßen und berücksichtigt auch geänderte Familienstrukturen und eine veränderte Bildungslandschaft.

Ein Leuchtturmprojekt in der regionalen Musikarbeit des Jahres 2017 war das Tanzprojekt Scheherazade. Es klingt noch immer nach. "Das war ein tolles Projekt", lobte denn auch CDU-Stadträtin Katharina Hirt in der Sitzung des Verwaltungs- und Kulturausschusses am Mittwochabend. Wolf selbst brachte das Mammutprojekt eines "besonderen Jahres" folgendermaßen auf den Punkt: "Dieses Projekt hat eine Stadt bewegt."