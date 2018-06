Villingen-Schwenningen Eine Mülldeponie mitten im Grünen

Doch auch im Fall von besonderen Abfällen wie alten Elektrogeräten, sollte eine legale Entsorgung eigentlich kein Problem darstellen. Das Abfallwirtschaftsamt betreibt ein dichtmaschiges Netz von 23 Wertstoffhöfen und Recyclingzentren, an welchen wohnsitznah eine Vielzahl haushaltsüblicher Wertstoffe abgeben werden können, heißt es vonseiten der zuständigen Behörde.

Stattdessen sind aber mehrere städtische Behörden mit dem Müllproblem beschäftigt, insbesondere die Technischen Dienste VS (TDVS), welche diesen regelmäßig entsorgen. "Die TDVS rückt einerseits auf Zuruf des Forsts, der Polizeibehörde oder des Landratsamtes aus", sagt Madlen Falke, Pressesprecherin der Stadt. Wird Müll gemeldet, werde dieser so schnell wie möglich beseitigt. Das variiere von täglichen Einsätzen bis zu einmal wöchentlich. "Dabei kommen in Extremzeiten mehrere Tonnen zusammen", führt Falke aus.

Die Pressesprecherin betont, dass die zuständigen Ämter sich natürlich nicht machtlos den Müllsündern geschlagen geben wollen. "Es ist aber einfach unmöglich das ganze Stadtgebiet rund um die Uhr zu überwachen", erklärt Falke. Selbstverständlich würde niemand "laufen gelassen", sollte er auf frischer Tat erwischt werden. Doch würden regelmäßige Kontrollen an einem Ort dazu führen, dass der Müll zukünftig an einem anderen, unbeobachteteren Ort abgelegt wird, glaubt Falke.

Die Gründe für die wachsende Vermüllung in Waldgebieten sieht Madlen Falke als gesellschaftliches Problem: "Die Erfahrung zeigt, wo jemand Müll abgeladen hat, hat ein anderer weniger Hemmungen seinen auch noch dazu zu legen." Doch nicht immer müssten die abgestellten Säcke auch das enthalten, wofür sie gedacht seien. "In gelben Säcken verstecken sich oft auch Dinge, die eben nicht in diesen entsorgt werden dürfen." Sei dieser Müll vor der Haustüre nicht mitgenommen und mit einem roten Aufkleber versehen worden, fliege er im Zweifelsfall eben in den Wald. Auch die produzierte Müllmenge und der vorhandene Platz in der eigenen Mülltonne könnten eine Rolle spielen, gibt Falke zu bedenken: "Natürlich könnten die Personen auch größere Tonnen beim Landkreis ordern, jedoch müssen sie dann auch mehr bezahlen. Dazu sind diese Müllsünder dann wahrscheinlich nicht bereit", vermutet Falke.

So jedenfalls zahlt die Stadt dafür, denn nach Angaben der Verwaltung verursachen die Entsorgung des Mülls und die Säuberung der Waldgebiete erhebliche Kosten. Die Bußgelder, welche die minimale Anzahl überführter Müllsünder einbringt, spülen diese Mehrkosten leider nicht in die Stadtkasse.