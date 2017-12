Villingen-Schwenningen Eine Modelkarriere mit Fressattacken

Die öffentliche Bühne suchte sie mit 15 Jahren bei einem Talentworkshop. Dort machte sie ihre ersten Gehversuche im Rampenlicht. "Singen und tanzen konnte ich nicht, also blieb nur das Modeln." Und zum ersten Mal habe sie auf dem Laufsteg das Gefühl gehabt, von anderen gefeiert zu werden, das Gefühl, etwas Besonderes zu sein.

Mit 16 Jahren sollte sie laut ihrer ersten Agentur die große Welt des Modelns kennenlernen. Doch es war nicht der Anfang einer glitzernden Karriere im Rampenlicht, sondern der Beginn einer hartnäckigen, psychischen Erkrankung. Denn Kera sollte für den Vertrag abnehmen. Sie geriet in einen Magerwahn.

Mit übermäßig viel Sport und einer "schwarzen Liste an verbotenen Lebensmitteln" nahm sie ab. Sie sei in kürzester Zeit in einen Abwärtsstrudel geraten, in dem ihr das Abnehmen nicht schnell genug gehen konnte. Gleichzeitig hatte sie aber immer wieder "Fressattacken" in unterschiedlichem Ausmaß. Zu den kleineren zählten ein Stück Kuchen, zwei Donuts, eine Tüte Chips, Pudding und eine Tiefkühlpizza, erläutert Cook. Was sie bei "großen Fressattacken" in sich hinein gestopft habe, reiche normalerweise für mindestens drei Erwachsene. Doch ob als Magermodel auf Heidi Klums Laufsteg (sie schied als 19. aus), oder als international erfolgreiches Plus-Size-Model: Kera Rachel Cook war unglücklich. "Ich habe eines Tages mit dem Modeln abgeschlossen, und von da an war ich frei." Heute akzeptiert sich die junge Frau, die Kleidergröße 42 trägt, so wie sie ist: gesund, glücklich und zufrieden mit ihrem Körper.

In der Diskussion mit den anwesenden jungen Menschen macht Cook klar, dass die Modelbranche eine einzige Lüge ist. Angefangen von vollkommen unrealistischen Schönheitsidealen, denen laut Cook nur jede 40 000. Frau von Natur aus gerecht werde, bis hin zu den Fotos in sämtlichen Frauen-, Männer- und Modemagazinen. "Da ist jedes einzelne Bild bearbeitet – und zwar so, dass sich nicht einmal mehr das Model selbst wiedererkennt", sagt die junge Frau. Hungern war gestern, denn heute zählt für Cook Gesundheit. "Ihr habt nur diesen einen Körper. Wenn der nicht mehr funktioniert, weil ihr ihn kaputt gemacht habt, dann bekommt ihr keinen anderen", mahnt sie ihre Zuhörer abschließend.