Villingen-Schwenningen Eine melodramatische Liebesgeschichte

Merkwürdige Dinge geschehen im altehrwürdigen Opernhaus zu Paris. Tief in den Gewölben der Pariser Oper, lebt eine geheimnisvolle Gestalt. Es ist ein entstelltes Wesen, Eugene Raggio, von der Welt ausgeschlossen, mischt er in den Aufführungen des Hauses mit. Verliebt in das junge Gesangstalent Christine (Stefanie Wesser), fördert er sie heimlich.

Bald wird das Opernhaus zum Irrenhaus. Mit Intrigen, Mord, Spuk werden das Personal und die Zuschauer in Spannung gehalten. Wirkungsvoll inszeniert, kracht während einer Vorstellung ein Kronleuchter von der Decke. Im Chaos entführt das verliebte Phantom Christine in sein düsteres Reich.

Raoul Christian Hamann, mit seinem wunderbaren Bariton, errettet Christine und das Phantom stirbt. Christine, Raoul und das Opernhaus sind erlöst.