Villingen-Schwenningen Eine Leidenschaft, die nie endet

In seiner spannenden Multivisionsshow erzählt der renommierte Vortrags‑Experte live von seinen einzigartigen Reisen durch die faszinierende Landschaft, die außergewöhnlichen Dörfer und Städte der grünen Insel. Er schildert die intensiven Begegnungen mit den Menschen, die einen großen Teil des besonderen Landes ausmachen.

Mit seinen brillanten Fotografien und HD‑Videosequenzen nimmt er das Publikum mit auf eine einmalige Reise zur grünen Insel.

Karten für die Veranstaltung gibt es im Vorverkauf für 13 Euro (ermäßigt elf Euro) in der Morys Hofbuchhandlung in Villingen, bei den Geschäftsstellen des Schwarzwälder Boten, Tourist-Info in Villingen-Schwenningen (zuzüglich eventueller Vorverkaufsgebühren) und unter www.story-vs.de. Eventuelle Restkarten gibt es an der Abendkasse für 15,50 Euro, ermäßigt 13 Euro.

Weitere Informationen: www.story-vs.de

Für die Veranstaltung verlost der Schwarzwälder Bote fünf mal zwei Karten. An der Verlosung nimmt teil, wer bis Mittwoch, 27. Dezember, eine Karte an den Schwarzwälder Boten, Benediktinerring 11, 78050 Villingen-Schwenningen, eine E-Mail an redaktionvillingen@schwarzwaelder-bote.de oder ein Fax an 07721/91 87 60 sendet. Das Stichwort lautet: "Irland". Bitte die eigene Anschrift, Telefonnummer und E-Mail nicht vergessen.